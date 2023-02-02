Россияне снимают видео сексуального характера с похищенными в Украине детьми, – омбудсмен Лубинец

Судьба украинских детей, вывезенных насильно в Россию с временно захваченных территорий, печальна и порой по-настоящему кошмарная. Некоторых малышей отбирают для привлечения к порнографической индустрии и детской проституции.

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Об этом рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец на своем Telegram-канале. Он опубликовал копию переписки с так называемым заказчиком, который готов предоставить дошкольника для сексуальных утех.

"Расценки" составляют сотни тысяч рублей. Например, за мальчика, который скоро пойдет в школу, предлагают 250 тыс рублей (130 тыс грн). В переписке указано, что дети из Украины не имеют родственников", – указал омбудсмен.

Он добавил, что подобное отношение к детям Украины недопустимо, ужас, которому подвергается каждый похищенный ребенок, не должен остаться незамеченным, а виновные – избежать наказания.

"Призываю Киберполицию, Национальную полицию и Офис Генпрокурора принять надлежащие меры реагирования, чтобы найти и наказать виновных, а пострадавших детей вернуть домой!", – резюмировал Лубинец.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Лубинец неоднократно проводил переговоры с российским омбудсменом Москальковой на тему насильно вывезенных с территории Украины детей. Та заявила, что будет способствовать возвращению похищенных оккупантами и вывезенных на территорию страны-агрессора маленьких украинцев.

Однако представителям Кремля верить практически невозможно, ведь российские захватчики ничем не отличаются от фашистов, переняв и усовершенствовав все их методы. В частности, на оккупированных территориях они создают застенки для детей. Одна из таких "детских камер" была обнаружена в освобожденном Херсоне.

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