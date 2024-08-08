РФ убила в плену "азовца" Ищенко: Офис генпрокурора начал расследование

Украинские прокуроры начали досудебное расследование по факту убийства в российском плену военнопленного Александра Ищенко, водителя полка "Азов". Дело касается ч. 2 ст. 438 УК (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством).

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Пресс-служба Офиса генерального прокурора 8 августа сообщила, что правоохранители расследуют обстоятельства гибели нашего защитника. В "Азове" ранее заявили, что смерть Героя наступила из-за множественных переломов ребер, шока и закрытой тупой травмы грудной клетки, вызванной "контактом с тупым предметом".

"Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление", – подчеркнули в ОГП Украины.

Генпрокурор Андрей Костин указал: у его ведомства есть данные, которые свидетельствуют, что российские командиры не только не предотвращают жестокое обращение с пленными, но и поощряют такие преступления и непосредственно отдают соответствующие преступные приказы.

Всего (по состоянию на 8 августа 2024 года) расследуется убийство 64 украинских военнопленных вооруженными силами России. Потерпевшими от пыток признаны более 2200 военнопленных.

Делом погибшего Александра Ищенко занимается Центральная окружная прокуратура города Днепр.

Ищенко было 55 лет, он был женат. В 2022 году мужчина вступил в территориальную оборону полка специального назначения "Азов" как военный водитель. Весной того же года в Мариуполе он попал в плен и стал фигурантом уголовного дела вместе с еще 23 украинцами.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-террорист Россия совершает военные преступления в отношении почти всех украинских военнопленных. По данным ООН, РФ пытала 95% пленных украинцев.

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