РФ обстреляла Краматорск: среди раненых 16-летняя девушка

Страна-оккупант продолжает терроризировать Донбасс. На этот раз агрессор атаковал город Краматорск.

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Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин. В результате обстрела города ранены 5 человек.

"Город попал под вражеский огонь сегодня вечером. Среди раненых – 16-летняя девушка, которая находится в тяжелом состоянии", – говорится в сообщении.

Также повреждены четыре дома и два автомобиля.

"В Донецкой области нет абсолютно безопасных мест! Берегите себя – эвакуируйтесь!" – отметили в ОВА.

В воскресенье, 22 сентября, российская армия также ударила по Славянску в Донецкой области. В результате атаки три человека получили ранения.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 21 сентября оккупанты обстреляли три района в области – Краматорский, Покровский и Волновахский. В результате атаки один человек погиб, еще семь ранены.

– Также Украина собрала доказательства причастности РФ к атаке на миссию Красного Креста на Донбассе. Правоохранители не только установили два места попадания артиллерийских снарядов и одно попадание ударного БпЛА. Есть данные, откуда был нанесен удар по миссии.

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