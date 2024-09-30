Раздавал повестки в Одесской области: ГБР задержало коллаборанта, который сотрудничал с оккупантами, а затем устроился в ТЦК. Фото

Сотрудники Государственного бюро расследований в сотрудничестве со Службой безопасности Украины задержали бывшего сотрудника "Дарьевской колонии" в Херсонской области. Человек во время оккупации региона работал на российских захватчиков, а после деоккупации устроился служить в одном из Территориальных центров комплектования и социальной поддержки в Одесской области.

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Об этом сообщила пресс-служба ГБР. Установлено, что во время оккупации части Херсонской области, предатель занял должность инспектора в колонии, которая находилась под контролем оккупантов.

Он исполнял обязанности в пользу захватчиков вплоть до увольнения региона украинскими войсками. После деоккупации мужчина решил остаться на территории, подконтрольной Украине и продолжить свою деятельность.

Вскоре он был мобилизован и начал работать в ТЦК в Одесской области, где вручал повестки военнообязанным. Однако в ходе следственных действий работники ДБР обнаружили документы, подтвердившие его участие в работе колонии во время оккупации. Допрошенные свидетели также подтвердили его сотрудничество с оккупационными властями.

Мужчине предъявлено подозрение в коллаборационной деятельности согласно части 7 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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