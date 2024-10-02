Распространяла информацию о расположении и перемещении ВСУ: жительницу Херсона приговорили к 11 годам заключения. Фото

К 11 годам лишения свободы приговорена жительница Херсона. Она обвиняется в распространении информации о расположении и перемещении ВСУ.

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Об этом сообщает Офис генпрокурора. Отмечается, что при поддержке публичного обвинения Херсонской областной прокуратуры местная жительница была признана виновной в несанкционированном распространении информации о размещении Вооруженных сил Украины (ч. 3 ст. 114-2 УК Украины).

Следствием установлено, что приговоренная, присоединившись к одному из пророссийских Telegram-каналов, высказывалась в поддержку вооруженной агрессии РФ против Украины.

Используя тот же ресурс, она также распространяла информацию о военном характере. Сообщала о наличии техники в городе, расположении и перемещении подразделений личного состава Вооруженных сил Украины по областному центру.

При этом женщина отдавала себе отчет, что предоставленная ею информация может быть использована для задачи врагом артиллерийских или авиаударов по указанным объектам.

До вступления приговора в законную силу женщина будет содержаться под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Недавно Служба безопасности Украины задержала агентурную группу ФСБ РФ, которая шпионила за Силами обороны в Киеве, Харькове и Чернигове. Трое задержанных работали на одного куратора. Они попали на крючок в Telegram-каналах, где искали быстрый заработок; теперь преступникам "светит" пожизненное лишение свободы.

– Херсонская облпрокуратура заочно объявила подозрения 11 российским оккупантам-"полицейским", которые превратили изолятор временного содержания в застенку для украинцев. Руководил преступлениями 47-летний генерал-майор МВД России.

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