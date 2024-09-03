Работали на Россию: СБУ ликвидировала две ботофермы, проводившие информдиверсии против Украины. Фото

Правоохранители ликвидировали две ботофермы, которые по заданию страны-террориста России проводили информационные диверсии против Украины. Злоумышленники работали на спецслужбы РФ в Полтавской и Закарпатской областях.

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Организаторами ботоферм оказались местные специалисты в сфере IT. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

В результате спецопераций установлено, что злоумышленники продавали стране-агрессору фейковые аккаунты. Затем спецслужбы России проводили через них информационные диверсии. В частности, россияне использовали зарегистрированные в Украине учетные записи для распространения дезинформации об общественно-политической ситуации в нашем государстве якобы от имени украинских граждан.

Кроме того, оккупанты применяли фейковые аккаунты для распространения дискредитационных сообщений о деятельности Сил обороны и ситуации на фронте.

В Службе безопасности сообщили, что в Полтавской области местный житель создал по "заказу" РФ почти 15 тыс. анонимных аккаунтов в различных соцсетях и мессенджерах. Для конспирации фигурант пытался продать аккаунты через даркнет из расчета 1,5 доллара за одного виртуального "пользователя". По данным следствия, ботоферма с соответствующим оборудованием и сим-картами украинских операторов находилась прямо в квартире злоумышленника.

В Закарпатской области злоумышленники занимались продажей в РФ уникальных IP-адресов, зарегистрированных на территории региона. Полученные данные позволяли российским пользователям выдавать себя в интернете за украинцев. Для конспирации организатор схемы получал средства от заказчиков через российские платежные системы в виде криптовалюты.

Всем фигурантам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются расследования. Злоумышленникам грозит до 5 лет тюрьмы.

Напомним, в Киеве правоохранители задержали женщину, которая, по информации следствия, была агентом спецслужб страны-агрессора РФ. Злоумышленница организовывала поджоги военных автомобилей.

Ранее стало известно о задержании агентов ГРУ РФ в Киеве. Предатели организовали "наблюдательные пункты" в квартирах, чтобы корректировать удары по Киеву.