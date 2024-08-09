Организовывала поджоги военных автомобилей: в Киеве задержали агента спецслужб РФ. Фото

В Киеве правоохранители задержали женщину, которая, по информации следствия, была агенткой спецслужб страны-агрессора РФ. Злоумышленница организовывала поджоги военных автомобилей.

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Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора Украины. Подозреваемому грозит 15 лет лишения свободы или пожизненное.

"По данным следствия, подозреваемую завербовал сотрудник главного управления генштаба ВС РФ для проведения подрывной деятельности в столице и дискредитации украинских военных. По плану представителя спецслужб России она должна была создать собственный агентурный центр в Киеве из числа жителей столицы. Их основной задачей был поджог служебных автомобильных сил обороны", – рассказали в пресс-службе.

В прокуратуре добавили, что злоумышленница координировала действия поджигателей, предоставляла им инструкции по изготовлению самодельных зажигательных устройств, которыми они должны были уничтожать военные автомобили. Для разоблачения киевлянки правоохранители задействовали "двойного агента" – тоже жителя столицы, разоблаченного ранее украинской спецслужбой.

Женщину задержали, когда она лично пыталась снять на видео один из поджогов, как доказательство для спецслужб РФ. На месте происшествия изъяли самодельное зажигательное устройство и мобильный телефон с доказательствами подрывной деятельности.

Задержанной сообщили о подозрении в государственной измене. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей. Устанавливаются другие лица, причастные к поджогам военных автомобилей в столице.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители задержали злоумышленников, подожгли релейный шкаф возле грузовой станции "Укрзалізниці" в Киеве. Одним из них оказался мужчина, заинтересовавший вражескую спецслужбу своей судимостью.

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