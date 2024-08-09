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Организовывала поджоги военных автомобилей: в Киеве задержали агента спецслужб РФ. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Криминал
2 минуты
1,9 т.
В Киеве задержан агент спецслужб РФ

В Киеве правоохранители задержали женщину, которая, по информации следствия, была агенткой спецслужб страны-агрессора РФ. Злоумышленница организовывала поджоги военных автомобилей.

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Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора Украины. Подозреваемому грозит 15 лет лишения свободы или пожизненное.

"По данным следствия, подозреваемую завербовал сотрудник главного управления генштаба ВС РФ для проведения подрывной деятельности в столице и дискредитации украинских военных. По плану представителя спецслужб России она должна была создать собственный агентурный центр в Киеве из числа жителей столицы. Их основной задачей был поджог служебных автомобильных сил обороны", – рассказали в пресс-службе.

Организовывала поджоги военных автомобилей: в Киеве задержали агента спецслужб РФ. Фото
Организовывала поджоги военных автомобилей: в Киеве задержали агента спецслужб РФ. Фото

В прокуратуре добавили, что злоумышленница координировала действия поджигателей, предоставляла им инструкции по изготовлению самодельных зажигательных устройств, которыми они должны были уничтожать военные автомобили. Для разоблачения киевлянки правоохранители задействовали "двойного агента" – тоже жителя столицы, разоблаченного ранее украинской спецслужбой.

Организовывала поджоги военных автомобилей: в Киеве задержали агента спецслужб РФ. Фото
Организовывала поджоги военных автомобилей: в Киеве задержали агента спецслужб РФ. Фото

Женщину задержали, когда она лично пыталась снять на видео один из поджогов, как доказательство для спецслужб РФ. На месте происшествия изъяли самодельное зажигательное устройство и мобильный телефон с доказательствами подрывной деятельности.

Организовывала поджоги военных автомобилей: в Киеве задержали агента спецслужб РФ. Фото

Задержанной сообщили о подозрении в государственной измене. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей. Устанавливаются другие лица, причастные к поджогам военных автомобилей в столице.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители задержали злоумышленников, подожгли релейный шкаф возле грузовой станции "Укрзалізниці" в Киеве. Одним из них оказался мужчина, заинтересовавший вражескую спецслужбу своей судимостью.

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