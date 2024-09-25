Пытался спасти мать из огня: умер мужчина, пострадавший в результате удара РФ по Кривому Рогу

Выросло количество жертв российского удара по Кривому Рогу 21 сентября. Утром 25 сентября в больнице скончался 50-летний горожанин Юрий Ткаченко, получивший сильные ожоги, когда пытался спасти из огня свою мать.

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Саму женщину похоронили накануне, 24 сентября. О трагедии одной семьи рассказали в криворожском портале "СВОИ Кривой Рог".

"Грустные новости утром. В больнице скончался 50-летний Юрий Ткаченко, пострадавший от российской атаки 21 сентября. Его мать похоронили вчера. Мужчина получил тяжелые ожоги. Во время ракетного удара он был дома с госпожой Любовью и сыном. Пытался спасти мать из огня. Самые искренние соболезнования близким", – говорится в сообщении.

Смерть мужчины в 07:32 подтвердил также глава Криворожского РВА Евгений Ситниченко.

"К большому сожалению, в больнице скончался 50-летний мужчина, пострадавший в результате ракетной атаки рашистов по городу Кривой Рог 21 сентября. Мои соболезнования семье погибшего", – написал он.

Накануне издание "СВОИ Кривой Рог" публиковало фотографии с похорон 79-летней Любови Ткаченко. С ней пришли проститься внук и внучка.

Перед прилетом российской ракеты по дому, где жила женщина, она сломала ногу, однако, констатирует портал, "оставалась живчиком и сохраняла жажду к жизни".

"Добрый был человек. Своими руками с мужем возвели этот дом – кирпичик к кирпичику", – цитировало издание слова близких погибшей.

В отличие от Юрия Ткаченко, его сын, также находившийся в бабушкином доме,не получил сильных травм. Отца же еще накануне готовили к серьезной операции.

Напомним, 21 сентября оккупанты ударили ракетой по жилому сектору в Кривом Роге. Тогда сообщалось, что в результате атаки три человека погибли, еще несколько пострадали, в том числе дети.

Так, глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак отмечал, что россияне убили мальчика 12 лет и его 75-летнюю бабушку. Один из старших братьев убитого ребенка, Никита, находится в плену войск РФ. Боец защищал "Азовсталь".

79-летняя Любовь Ткаченко скончалась в карете скорой. Также сообщалось, что пострадали 17-летний парень и мужчины 31 и 50 лет.