Пытал ветеранов АТО: идентифицирован уроженец Херсона, который служит в рядах армии Путина. Фото

Украинские прокуроры заочно объявили подозрение уроженцу Херсона, который перешел на сторону агрессора и несет службу в рядах ВС РФ. У следствия есть доказательства, что преступник применял пытки к незаконно задержанным соотечественникам (в том числе к ветеранам АТО) в поселке Великий Бурлук Купянского района Харьковской области во время оккупации.

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Среди российских захватчиков 57-летний боевик известен как "Угрюмый". Об этом сообщила Харьковская облпрокуратура в Telegram.

Бывший житель Херсона пошел воевать за "Л/ДНР" еще в 2014 году. Во время полномасштабного вторжения его назначили заместителем командира отдельного штурмового батальона 101-го стрелкового полка 1-го армейского корпуса 8-й армии южного военного округа вооруженных сил РФ.

Он непосредственно участвовал в захвате Великого Бурлука. В подвале местного отделения полиции враг обустроил пыточную, где "Угрюмый" стал "смотрящим".

Он пытал граждан с проукраинской позицией, которые отказывались работать на Москву. Военнослужащий государства-агрессора избивал их ногами, руками и оружием по всему телу, угрожал убийством, морил голодом и жаждой, устраивал непрерывные допросы, чтобы лишить людей сна.

57-летнего предателя подозревают в жестоком обращении с гражданским населением, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 УК Украины). Решается вопрос об объявлении его в розыск.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Недавно Херсонская облпрокуратура заочно объявила подозрения 11 российским оккупантам-"полицейским", которые превратили изолятор временного содержания города Херсон в пыточную для украинцев. Руководил преступлениями 47-летний генерал-майор МВД России.

– СБУ идентифицировала двух россиян, которые при попытке повторного наступления на север Харьковщины издевались над украинскими военнопленными во время "конвоирования".

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