'Проснулись от взрыва': мать пострадавшего во Львове 6-летнего мальчика рассказала о моменте атаки РФ. Фото и видео

Среди пострадавших в результате ракетного удара по Львову, который Россия нанесла утром 4 сентября, – шестилетний Александр и его мама Елена. Они проснулись от взрыва, а уже через мгновение в их окно влетела взрывная волна.

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Лестничную клетку засыпало, но Елена с сыном смогли выбраться через образовавшийся среди завалов лаз. Об этом OBOZ.UA рассказали в Первом медобъединении Львова.

Александра госпитализировали в состоянии средней тяжести с закрытой черепно-мозговой травмой, множественными ссадинами туловища, ушибами конечностей, туловища, подозрением на перелом таза, верхней конечности.

В настоящее время мальчик находится в стационаре хирургического отделения.

"Мы проснулись от взрыва, тревоги не слышали, спали. Услышала приближение серии взрывов и через секунду влетела в окно взрывная волна. Все смело у нас. Забрала малыша, пробрались в коридор, потому что все завалило, маму забрала из ее комнаты, потому что там тоже развалило", – рассказала Елена.

По ее словам, спастись из завалов им помогали соседи:

"Хорошо, что удалось соседке открыть дверь, потому что заблокировало. У нас завалило полностью лестничную клетку, но там такой лаз остался. Это хорошо, что мы смогли [выбраться]. Потому что соседи прибежали и готовы были, чтобы мы выпрыгивали, потому что на крыше, практически на чердаке, у нас уже пожар пылал… Нас вывели… Сам удар был по чердаку, а у нас окно… Хорошо, что ничем тяжелым не ударило ни по чему", – сказала мама Александра.

По состоянию на 15:00 была оказана помощь 50 пострадавшим, сообщили в Первом медобъединении Львова.

Среди них – восемь детей. Их госпитализировали в Детскую больницу святого Николая с обломочными поражениями мягких тканей и острой реакцией на стресс. Пострадавшие в стабильном состоянии средней тяжести. Возраст детей – от 5 до 15 лет.

Одного мальчика пришлось прооперировать.

"У всех детей есть острая реакция на стресс, ведь детки находились дома с родителями, с родными, некоторые из них не знают о судьбе своих родителей. С ними работают психологи, также оказывается хирургическая помощь. Угрозы их жизни нет", – рассказал Иван Городськ. директор Детской больницы святого Николая.

Как сообщал OBOZ.UA, около шести часов утра 4 сентября войска России атаковали Львов "Кинжалами" и дронами, в городе раздались взрывы. Семь человек погибли, из них трое – дети. Также по меньшей мере 47 человек пострадали, в том числе пятеро детей.

Среди жертв очередного российского военного преступления – семья Ярослава Базилевича, живым из которой остался только мужчина.

Под удар попали жилые дома, учебные заведения, памятники архитектуры, охраняемые ЮНЕСКО.

Кроме того, Россия атаковала и Кривой Рог. Пятеро человек получили ранения, разрушены жилые дома и другая инфраструктура.

Президент Владимир Зеленский, комментируя российскую атаку, призвал союзников предоставить Украине больше дальнобойности, чтобы дать справедливый ответ террору Москвы.

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