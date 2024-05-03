'Притворялся пленником': экс-чиновника из Сумщины будут судить из-за сотрудничества с ФСБ. Фото

В Сумской области экс-заместителя председателя одной из громад будут судить за госизмену. Следствием установлено, что спецслужбы Российской Федерации завербовали обвиняемого еще до начала полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает региональная прокуратура. Отмечается, что в первые дни войны он, имитируя свое похищение оккупантами, выехал в Россию для встречи с "куратором" из ФСБ.

Получив задание по разведывательно-подрывной деятельности, мужчина вернулся в Украину и заверил односельчан в своей проукраинской позиции. Свое отсутствие он объяснил пребыванием в плену россиян.

Для выполнения задачи врага экс-чиновник собирал информацию о местах базирования, перемещения и вооружения украинских защитников в приграничном регионе. Более того, после увольнения с должности в мае 2022 года мужчина устроился в местную агрофирму.

Там он под видом рабочей необходимости ездил по приграничной территории и собирал информацию для оккупантов, в частности, персональные данные командиров воинских частей и руководителей местных общин.

Правоохранители задержали мужчину при попытке передать врагу геолокации нескольких подразделений Сил обороны. У фигуранта изъят мобильный телефон, который использовал для фотофиксации объектов и коммуникации с ФСБ. В настоящее время он находится под стражей.

Ранее сообщалось, что в Балаклее на Харьковщине поймали коллаборантку. 51-летняя женщина во время российской оккупации города устроилась на работу во вражескую "администрацию" и выполняла функции секретарши.

Напомним, что в Украине осудили бывшего депутата-коммуниста Запорожского горсовета, корректировавшего российские ракетные атаки на город и область. С его помощью войска РФ совершили серию воздушных ударов по Запорожью в апреле-мае 2022 года.

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