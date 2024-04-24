Наводил российские ракеты на Запорожье: в Украине осудили экс-депутата, который работал на ФСБ. Фото

В Украине осудили бывшего депутата-коммуниста Запорожского горсовета, который корректировал российские ракетные атаки на город и область. С его помощью войска РФ совершили серию воздушных ударов по Запорожью в апреле-мае 2022 года.

Вследствие этих обстрелов погибли трое местных жителей, были разрушены 30 частных домов и повреждено одно из промышленных предприятий региона. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Следствие установило, что бывший депутат был дистанционно завербован кадровым сотрудником ФСБ РФ для сбора разведданных о местонахождении ВСУ и оборонных заводов Украины.

Предатель "втемную" выспрашивал нужную ему информацию у бывших однопартийцев, чтобы выполнить задание врага. Затем он лично выезжал на местность, где проводил скрытую фото- и видеофиксацию интересующих россиян объектов. Данные своему куратору он передавал через мессенджер.

Контрразведчики СБУ задержали российского агента в мае 2023 года.

Теперь суд признал экс-депутата виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Его приговорили к 15 годам лишения свободы.

Напомним, что о задержании этого экс-депутата стало известно почти год назад. Тогда в СБУ рассказали, что приспешник оккупантов в начале 2000-х уже отсидел срок за планирование госпереворота.

Как сообщал OBOZ.UA, СБУ нейтрализовала агентурную группу ФСБ в Херсонской области. В результате спецоперации разоблачены четыре участника вражеской группы, корректировавшие удары ракетами и дронами по региону. Двоих задержали "на горячем" – ими оказались бывший депутат районного совета Херсона и работница больницы.

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