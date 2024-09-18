Поймали 'на горячем': завершено расследование в отношении агентов ГРУ, готовивших теракты в Киеве и Львове. Фото

В суд направлен обвинительный акт в отношении четырех предателей, которые по заданию от спецслужб РФ готовили ряд терактов в Киеве и Львове. Вражеских агентов разоблачили и задержали весной этого года сотрудники Службы безопасности Украины.

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Злоумышленники планировали установить взрывные устройства на оборонном предприятии во Львове, а также в трех столичных строительных гипермаркетах и одном из киевских кафе. Подробности сорванного преступления и детали наказания, угрожающего агентам раскрыли в СБУ и в Офисе генерального прокурора.

Прокуратура Львовской областной прокуратуры направила в суд обвинительный акт в отношении четырех граждан Украины, которые по заданию российского ГРУ готовили ряд терактов во Львове и Киеве. Злоумышленников, входивших в агентурно-боевую группу вражеской спецслужбы, разоблачили и задержали весной 2024 года сотрудники СБУ.

В ходе расследования было установлено, что совершить масштабные подрывы злоумышленники планировали до 9 мая этого года. Непосредственно закладывать взрывные устройства на оборонном предприятии, в гипермаркетах и кафе должны были двое обвиняемых, далее они намеревались совершить дистанционный подрыв.

Остальные двое подозреваемых контрабандой привезли для сообщников взрывчатку из России, также они должны были обеспечить эвакуацию одного из членов группы на территорию РФ. По замыслу ГРУ его планировали довести до российской границы и дальше указать направление движения и четкие ориентиры на местности.

Куратором террористов выступил кадровый сотрудник ГРУ (ныне главное управление генштаба ВС РФ) Юрий Сизов. Именно он направил завербованных взрывников в Киев, где устанавливали взрывные устройства в строительных гипермаркетах. В частности, взрывные устройства они маскировали под упаковки чая. По замыслу, сдетонировать они должны при наибольшем наплыве покупателей.

Одновременно злоумышленники готовили еще один взрыв вблизи популярного столичного кафе. Для этого планировали заминировать припаркованный рядом автомобиль.

В Киеве было изъято 15 уже установленных в общественных местах взрывных устройств. Во Львове злоумышленники успели установить четыре самодельных взрывных устройства. Все они были обезврежены правоохранителями.

"Контрразведка и следователи СБУ сработали на опережение и предотвратили серию терактов. В результате многоэтапной спецоперации была пошагово задокументирована подрывная деятельность всей агентурно-боевой группы игру вместе с ее российским куратором", – отметили в СБУ.

Перед судом вражеские агенты предстанут по обвинениям по ряду статей Уголовного кодекса, в частности:

ч. 2 ⁠ст. 111 (государственная измена);

ч. 3 ⁠ст. 113 (диверсия);

ч. 2 ⁠⁠ст. 258 (террористический акт);

ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с взрывчатыми веществами и взрывчатыми устройствами);

ч. 2 ст. 332 (организация незаконного пересечения государственной границы).

Фигурантам грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ задержала предателя, которому ФСБ обещала 1 млн. рублей за координаты позиций ВСУ на Покровском направлении.

Также спецназовцы обезвредили группу агентов РФ, которая шпионила за ВСУ на Запорожье. Их интересовали маршруты поставок вооружений и техники на передовую, а также локации ПВО.