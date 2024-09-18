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Готовил удары под Покровском: СБУ задержала предателя, которому ФСБ обещала 1 млн рублей за координаты позиций ВСУ. Фото

Анна Паскевич
Расследования
2 минуты
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Готовил удары под Покровском: СБУ задержала предателя, которому ФСБ обещала 1 млн рублей за координаты позиций ВСУ. Фото

Служба безопасности Украины задержала на Донетчине военного, которого завербовала российская ФСБ и которому обещала 1 млн рублей (около 450 тыс. грн) за координаты боевых позиций его бригады под Покровском. За государственную измену фигуранту грозит пожизненное.

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Об этом 18 сентября сообщила пресс-служба СБУ. По данным следствия, агент ФСБ готовил серию воздушных ударов России по местам дислокации украинских войск на Покровском направлении, которое является одним из самых горячих.

Готовил удары под Покровском: СБУ задержала предателя, которому ФСБ обещала 1 млн рублей за координаты позиций ВСУ. Фото

Военная контрразведка СБУ установила, что под прицелом врага находились опорные и командные пункты одной из бригад ВСУ, держащей оборону в районе Покровска.

Чтобы получить координаты для ударов, враг дистанционно завербовал служащего в этой же бригаде украинского военнослужащего.

ФСБ РФ обещала ему 1 млн рублей, однако его он так и не получил, поскольку тему денежного "вознаграждения" спецслужба страны-агрессора использовала исключительно для вербовки.

Готовил удары под Покровском: СБУ задержала предателя, которому ФСБ обещала 1 млн рублей за координаты позиций ВСУ. Фото

СБУ заблаговременно разоблачила агента и задержала его, когда он фиксировал геолокацию передовых позиций украинских защитников, сообщили в украинской спецслужбе.

На месте задержания у фигуранта изъяли телефон, который он использовал для коммуникации со своим куратором – оперативным сотрудником ФСБ РФ. Личность последнего уже установлена.

Дополнительно установлено, что по указанию куратора агент должен был "слить" ФСБ организационно-штатную структуру с личным составом бригады Вооруженных сил Украины, где он служил.

Готовил удары под Покровском: СБУ задержала предателя, которому ФСБ обещала 1 млн рублей за координаты позиций ВСУ. Фото

Оккупанты надеялись использовать эту информацию для новых вербовок и получения разведданных об обороне Покровска.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Расследование продолжается, подозреваемый взят под стражу.

Готовил удары под Покровском: СБУ задержала предателя, которому ФСБ обещала 1 млн рублей за координаты позиций ВСУ. Фото

Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Контрдиверсионные мероприятия на передовой проводили сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях при процессуальном руководстве Донецкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона.

Готовил удары под Покровском: СБУ задержала предателя, которому ФСБ обещала 1 млн рублей за координаты позиций ВСУ. Фото

Как сообщал OBOZ.UA, другого агента РФ украинские контрразведчики задержали в Одессе, где тот шпионил за мобильными группами ПВО и бойцами штурмовой бригады "Лють". Также фигурант готовил координаты для новой серии вражеских ракетно-дроновых ударов по областному центру.

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