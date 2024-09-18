Готовил удары под Покровском: СБУ задержала предателя, которому ФСБ обещала 1 млн рублей за координаты позиций ВСУ. Фото

Служба безопасности Украины задержала на Донетчине военного, которого завербовала российская ФСБ и которому обещала 1 млн рублей (около 450 тыс. грн) за координаты боевых позиций его бригады под Покровском. За государственную измену фигуранту грозит пожизненное.

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Об этом 18 сентября сообщила пресс-служба СБУ. По данным следствия, агент ФСБ готовил серию воздушных ударов России по местам дислокации украинских войск на Покровском направлении, которое является одним из самых горячих.

Военная контрразведка СБУ установила, что под прицелом врага находились опорные и командные пункты одной из бригад ВСУ, держащей оборону в районе Покровска.

Чтобы получить координаты для ударов, враг дистанционно завербовал служащего в этой же бригаде украинского военнослужащего.

ФСБ РФ обещала ему 1 млн рублей, однако его он так и не получил, поскольку тему денежного "вознаграждения" спецслужба страны-агрессора использовала исключительно для вербовки.

СБУ заблаговременно разоблачила агента и задержала его, когда он фиксировал геолокацию передовых позиций украинских защитников, сообщили в украинской спецслужбе.

На месте задержания у фигуранта изъяли телефон, который он использовал для коммуникации со своим куратором – оперативным сотрудником ФСБ РФ. Личность последнего уже установлена.

Дополнительно установлено, что по указанию куратора агент должен был "слить" ФСБ организационно-штатную структуру с личным составом бригады Вооруженных сил Украины, где он служил.

Оккупанты надеялись использовать эту информацию для новых вербовок и получения разведданных об обороне Покровска.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Расследование продолжается, подозреваемый взят под стражу.

Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Контрдиверсионные мероприятия на передовой проводили сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях при процессуальном руководстве Донецкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона.

Как сообщал OBOZ.UA, другого агента РФ украинские контрразведчики задержали в Одессе, где тот шпионил за мобильными группами ПВО и бойцами штурмовой бригады "Лють". Также фигурант готовил координаты для новой серии вражеских ракетно-дроновых ударов по областному центру.

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