Открыто 99 уголовных производств: в ОГПУ рассказали о расследовании военных преступлений РФ против журналистов

В Украине сейчас расследуется около сотни уголовных производств по военным преступлениям против журналистов. Семь из них расследует Офис генерального прокурора, расследованием еще 92 занимаются областные прокуратуры.

"Лидерство" по количеству преступлений против журналистов удерживают шесть регионов Украины, среди которых как частично оккупированные ныне области, так и освобожденные Киевщина и Харьковщина. Об этом в ходе открытия в Украине кампании Совета Европы "Журналисты имеют значение" заявил руководитель отдела взаимодействия с международными государственными и неправительственными организациями департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Офиса Генерального прокурора Украины Александр Зюзь, сообщает Национальный союз журналистов Украины.

Чиновник рассказал, что в ходе досудебных расследований в рамках открытых уголовных производств по военным преступлениям против работников медиа установлено: за время полномасштабной войны российские оккупанты убили 49 журналистов. Из них семеро – представители зарубежных изданий. Еще 43 сотрудника СМИ (в том числе и 19 иностранцев) получили ранения. 19 медиаработников захватчики незаконно задержали или лишили свободы.

"Журналисты становились жертвами непосредственных расстрелов, артиллерийских обстрелов при фронтовой территории, ракетных ударов по Украине. Их подвергали незаконным задержаниям, пыткам, пыткам и бесчеловечному поведению. Некоторые из них и сейчас находятся на временно оккупированных территориях и территориях РФ как гражданские заложники", – подчеркнул Зюзь.

После 24 февраля 2022 года в суд направлены четыре обвинительных акта в рамках уголовных производств, подозреваемыми в которых проходят десять человек. Досудебное расследование проводилось по спецпроцедуре. В настоящее время заочно приговоры получили три подсудимых.

Один из них, военнослужащий ВС РФ, который на Киевщине угрожал журналисту физической расправой, Соломенским районным судом приговорен к девяти годам лишения свободы.

По 12 лет тюрьмы получили двое оккупантов, которые заключили в тюрьму журналиста в Каховском районном отделе полиции ГУНП в Херсонской области и нанесли ему телесные повреждения. Оба приговорены к 12 годам тюрьмы.

"Мы работаем на международной арене, чтобы привлекать к ответственности лиц, виновных в совершении таких военных преступлений. В каждом случае мы общаемся с представителями стран, к гражданам которой принадлежит то или иное лицо, чтобы открыть производство в рамках универсальной юрисдикции и осуществлять совместное расследование – либо в рамках выполнения запросов о международной правовой помощи, либо при создании совместных следственных групп с компетентными органами разных стран. Такая группа у нас уже работает с компетентными органами Ирландии и Франции по факту гибели французско-ирландского журналиста", – добавил Зюзь.

Кроме того, он сообщил, что украинская прокуратура выполняет запросы других стран по поводу гибели иностранных журналистов — предоставляет информацию и сотрудничает другими способами. Так, уже сообщено о первых подозрениях от компетентных органов Литовской Республики относительно факта гибели литовского документалиста Мантаса Кведаравичюса.

Также ОГПУ работает над созданием Международной платформы возвращения гражданских пленных, находящихся на временно оккупированных территориях и на территории РФ. Среди них, подчеркнул Зюзь, есть и сотрудники медиа.

Напомним, в Офисе генпрокурора рассказали о расследовании расстрела оккупантами украинских пленных. К казни трех безоружных украинцев близ Кринок на левобережье Херсонщины, по данным следствия, могут быть причастны оккупанты из двух российских подразделений.

Видео с расправой на днях начали распространять российские пропагандистские паблики.