Идет проверка причастности двух подразделений: в Офисе генпрокурора рассказали о расследовании расстрела оккупантами украинских пленных

Украинские охранники 7 апреля начали расследование очередного тяжкого военного преступления российских оккупантов - расстрела трех пленных украинских воинов на левобережье Херсонщины. За день до этого видео убийства безоружных комбатантов опубликовали сами россияне.

В настоящее время установлено два российских подразделения, оккупанты из которых могут быть причастны к казни пленных защитников Украины. Об этом рассказал руководитель Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Офиса Генпрокурора Юрий Белоусов в эфире телемарафона.

"7 апреля было начато расследование нашими коллегами из Херсонской области, в частности, Главным управлением Национальной полиции и прокуратурой Херсонской области. За это время были проведены некоторые неотложные следственные действия. Были проведены осмотры в открытых источниках, были предоставлены поручения в соответствующие подразделения ВСУ, чтобы они подтвердили информацию", – подчеркнул чиновник.

За время после начала расследования установлено несколько российских военных подразделений, которые могут быть причастны к тяжкому преступлению. Их роль в казни военнопленных украинцев проверяется.

"Есть информация о причастности оккупантов из 328-го полка 104-й дивизии ВДВ РФ. В том Telegram-канале оккупантов, где впервые была такая информация, был упомянут 345-й полк этой же дивизии. То есть как минимум два подразделения сейчас проверяются. Мы проверяем также другие подразделения РФ, которые могли быть там в настоящее время", – отметил Белоусов.

Также следователи проверяют информацию о том, кого именно казнили захватчики. По данным ОГПУ, расстрел произошел вблизи села Крынки, где украинские силы удерживают плацдарм.

В целом, по словам Белоусова, в настоящее время расследуется 27 уголовных производств по фактам казней 54 украинских воинов, попавших в плен к российским захватчикам.

"Это все ужасные военные преступления и поражает их системность и массовость. Начиная с ноября прошлого года, эта практика набирает обороты. Хотя первый такой случай был зафиксирован нами еще в марте 2022 года", – отметил представитель ОГПУ.

Напомним, на днях стало известно, что войска РФ расстреляли безоружных украинских военнопленных в Крынках. Жуткие кадры, опубликованные самими захватчиками, 7 апреля показал Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец.

На кадрах видны трое лежащих неподвижно военных в украинской форме, их расстреливают в упор.

Впоследствии в сети показали командира оккупантов, расстрелявших военнопленных в Крынках. К преступлению предположительно причастны оккупанты из 328-го полка 104-й дивизии армии РФ, совершившие это преступление с целью запугать бойцов ВСУ . А приказ им мог отдать командир полка Сергей Иштуганов.