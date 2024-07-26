Организовал принудительную 'мобилизацию' на войну против Украины: СБУ сообщила о подозрении гауляйтеру оккупированной Луганщины Пасечнику

Служба безопасности Украины сообщила о новом подозрении гауляйтеру временно оккупированной части Луганской области Леониду Пасечнику. На этот раз она касается организации предателем принудительной "мобилизации" местного населения в оккупационные войска РФ.

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Пасечник с февраля 2022 года подписал несколько "указов", по которым Москва "мобилизовала" до 80% работников предприятий региона, более двух третей "мобилизованных" погибли в первые месяцы полномасштабного вторжения РФ в Украину. Подробности раскрыли в СБУ и Офисе генерального прокурора Украины.

"Служба безопасности задокументировала новые преступления коллаборанта Леонида Пасечника – главы оккупационной администрации террористической организации "ЛНР". Злоумышленник организовал принудительное привлечение жителей временно захваченной части территории Луганщины к оккупационным группировкам Южного военного округа РФ", – говорится в сообщении.

Кремлевский приспешник Пасечник послушно генерировал юридически ничтожные "законы и подзаконные акты", целью которых было создание ширмы для нарушения Россией Женевских конвенций, трактующих мобилизацию населения оккупированных территорий в оккупационную армию как военное преступление. В частности, его "распоряжения" касались объявления "военного положения" и "мобилизации".

Первое такое "распоряжение" Пасечник подписал еще 19 февраля 2022 года.

"Это стало формальным основанием для того, чтобы рашисты насильно "призвали" на войну против Украины почти 80% работников местных предприятий. В первую очередь речь идет о мужчинах от 18 лет, которых после непродолжительной подготовки на полигонах отправляют на "мясные" штурмы позиций ВСУ на восточном фронте. По имеющимся данным, более 70% "мобилизованных" погибли на передовой в первые месяцы полномасштабного вторжения РФ", – констатировали в СБУ.

Действия подозреваемого квалифицированы по . ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

"Во выполнение совместного преступного плана с высшим политическим руководством России глава псевдореспублики своими действиями нарушил и продолжает нарушать требования Женевской Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Гаагской конвенции о законах и обычаях войны на суше", – пояснили в Генпрокуратуре.

Сейчас Пасечник объявлен в розыск. Кроме участия в принудительной мобилизации во вражескую армию на временно оккупированной части Луганщины в начале июля он получил приговор по другому делу: так называемый "глава ЛНР" приговорен к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества за преступления против основ нацбезопасности Украины (ч. 2 ст. 10 ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).

Расследование проводят сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях при процессуальном руководстве Луганской областной прокуратуры.

Напомним, ранее СБУ задержала российского диверсанта, который "охотился" на электроподстанции Черкасской области. Злоумышленник успел совершить несколько поджогов.

Также сообщалось, что в Киевской области СБУ задержала представителя ДФТО столицы, продававшего оружие криминалитету.