Совершил серию поджогов: СБУ задержала российского диверсанта, который 'охотился' на электроподстанции на Черкасчине. Фото

Служба безопасности Украины задержала российского диверсанта, который по заданию разведки стран и-агрессора совершил серию поджогов электроподстанций в Черкасской области. Агентом РФ оказался 20-летний житель Уманского района, который искал "легкие" деньги в интернете. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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Об этом 26 июля сообщила пресс-служба СБУ. По данным следствия, фигурант пытался уничтожить восемь электроподстанций и один релейный шкаф в разных местах Уманского района.

Таким образом, оккупанты планировали обесточить большую часть общины и заблокировать движение железной дороги в регионе.

Сначала агент РФ установил локацию энергообъектов и подготовил орудие для преступления.

Затем было задокументировано, как он взламывал трансформаторные подстанции, чтобы залить бензином технологическое оборудование и поджечь его.

За уничтожение "целей" мужчине обещали деньги, которые должны поступать на его банковскую карту.

На финальном этапе спецоперации СБУ задержала агента РФ "с поличным", когда он пытался уничтожить новый энергообъект.

Во время обыска у задержанного обнаружены канистра с бензином и телефон с поличным с агрессором.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения) и ч. 2 ст. 194-1 (преднамеренное повреждение объектов электроэнергетики).

Пока он находится под стражей, за совершенные преступления ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в СБУ заявили о задержании во Львове приспешников ФСБ России, поджигавших авто военных. Горожане 17 и 18 лет искали "легкие" деньги в российских Telegram-каналах, но теперь им грозит до восьми лет тюрьмы.

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