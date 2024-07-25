Продавал трофейное оружие криминалитету: на Киевщине СБУ задержала представителя ДФТГ столицы. Фото

В Киевской области сотрудники СБУ разоблачили представителя добровольческого формирования территориального общества столицы, продававшего трофейное вооружение, в частности, криминалитету. Свой арсенал он хранил в недостройке на окраине Киева.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Службы безопасности Украины в столице и Киевской области. Подозреваемому грозит до 7 лет тюрьмы.

"Да, на Киевщине задержан представитель добровольческого формирования территориального общества столицы, который торговал трофейным вооружением. Фигурант подыскивал потенциальных клиентов на тематических интернет-форумах, а также из-за собственных связей в криминальных кругах. Для хранения средств поражения делец использовал заброшенную недостройку в окрестностях Киева", – рассказали в пресс-службе.

В Службе безопасности добавили, что злоумышленник был задержан при попытке нелегального сбыта автомата АК-74 и четырех боевых гранат. Кроме того, при осмотре схрона и обысков по месту жительства задержанного дополнительно изъято:

4 кг взрывчатки с электродетонаторами;

более 20 гранатометных выстрелов;

16 боевых гранат;

2 автомата Калашникова;

2 пистолета, среди них системы Макарова;

более 2 тыс. патронов разного калибра.

Задержанному сообщили о подозрении по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киева задержали мужчину, который ночью на столичной Троещине взорвал гранту. В результате взрыва было повреждено 11 автомобилей.

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