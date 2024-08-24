Оккупанты в День Независимости ударили по Константиновке: пять человек погибли, есть раненые

Войска России в 11:46 субботы, 24 августа, в День Независимости Украины, нанесли удар по Константиновке Донецкой области. Вследствие обстрела погибли пять человек, еще пять получили ранения.

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Первые детали о последствиях атаки сообщил руководитель Донецкой ОВА Вадим Филашкин. "Россияне нанесли по городу очередной удар сегодня утром – попали по Левобережью", – написал он в официальном Telegram-канале.

По словам чиновника, медики предоставили раненым необходимую первую помощь и доставили их в больницу.

На месте работает следственно-оперативная группа.

"В очередной раз призываю всех: берегите себя! Эвакуируйтесь!" – заявил Вадим Филашкин.

В Донецкой областной прокуратуре по состоянию на 13:33 информировали, что враг ударил по Константиновке в 11:46, вероятно, из артиллерии.

Под огонь попал жилой квартал. Вследствие чего телесные повреждения, несовместимы с жизнью, получили трое мужчин и две женщины.

С ранениями разной степени тяжести в медучреждения доставлены мужчины и четыре женщины, им оказывается помощь.

Окончательное количество пострадавших устанавливается, заявили в облпрокуратуре.

Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщал OBOZ.UA, утром 24 августа оккупанты атаковали беспилотником гражданский автомобиль на Сумщине. В машине находились супруги: 35-летний мужчина и его 34-летняя жена – они погибли вследствие попадания.

Ночью и утром 24 августа под ударами врага оказались Херсон и поселок Антоновка. Погибли трое человек, среди раненых – ребенок 2023 года рождения.

Кроме того, в День Независомости дальние бомбардировщики Ту-22М3 оккупантов выпустили в район острова Змеиный четыре крылатые ракеты Х-22.

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