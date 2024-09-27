Оккупанты атаковали Херсон и область, среди пострадавших – 4-летний ребенок. Фото

Россияне 27 сентября снова накрыли огнем Херсонщину. Под ударами оказался Днепровский район областного центра, а также населённый пункт Ингулец.

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Известно о пострадавших, среди них 4-летний ребенок. О последствиях вражеских атак рассказали в Херсонской областной военной администрации.

"С самого утра российские войска атаковали Херсон. В Днепровском районе города пострадал 47-летний мужчина. Он получил взрывную травму и ранение головы", – говорится в сообщении.

Раненого мужчину доставили в больницу, где ему оказывают помощь.

Кроме того, около пяти утра российская армия атаковала из авиации Ингулец.

"В результате удара КАБами в собственном доме пострадал 4-летний ребенок. У мальчика – взрывная травма, контузия и ссадина щеки. Бригада скорой на месте оказала пострадавшему необходимую медпомощь", – рассказали в ОВА.

Всего в результате атаки пострадали четыре человека. Кроме 4-летнего мальчика, взрывные травмы получили 15-летний парень и две женщины, 51 и 68 лет: всех троих доставили в больницу.

В Херсонской областной прокуратуре сообщили о начале досудебных расследований по уголовным производствам по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

"По данным следствия, утром 27 сентября 2024 года российская армия нанесла авиаудары по Херсону и нескольким населенным пунктам Херсонского района. Целью оккупантов в очередной раз стала гражданская инфраструктура. В результате атак врага пострадали шесть гражданских, среди них – двое мальчиков 4 и 15 лет. Им оказывается квалифицированная медицинская помощь. Окончательное количество пострадавших устанавливается. Повреждены частные дома и линии электросетей", – отмечено в сообщении.

Также стало известно, что в Широкой Балке на российской мине подорвался местный житель.

"71-летний мужчина наступил на противопехотную мину "лепесток". В результате детонации он получил взрывную травму, ранение голени, а также ампутацию стопы. Пострадавшего госпитализировали", – говорится в сообщении Херсонской ОВА.

Напомним, утром 27 сентября оккупанты ударили по Измаилу Одесской области. Под ударами "Шахедов" оказались жилые частные и многоквартирные дома, разгорелись пожары. На 8 утра было известно о трех погибших: двух женщинах и мужчине. Еще по меньшей мере 11 человек получили ранения. Среди пострадавших есть ребенок.

Также россияне нанесли удар по Днепру. Местные власти сообщили о разрушении на территории промышленного объекта, там возник пожар.