Оккупанты ударили по Измаилу в Одесской области: повреждена портовая инфраструктура, есть прилет в пятиэтажку. Фото

Российские оккупанты в ночь на 24 июля атаковали Измаил Одесской области. Под ударами "Шахедов" оказалась портовая инфраструктура.

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Также захватчики попали по пятиэтажке в городе – есть пострадавшие. Подробности сообщили в Измаильской районной государственной администрации.

"Ночью Россия снова атаковала Измаильский район. В нарушение существующих правил и обычаев войны Россией умышленно был произведен массированный обстрел БПЛА – дронами-камикадзе "Шахед", в результате чего пострадала портовая инфраструктура на территории города Измаил", – говорится в сообщении.

Деталей о последствиях атаки врага на портовую инфраструктуру в РГА не обнародовали.

Однако сообщили, что еще один прилет пришелся по жилой многоэтажке.

"В результате ночной атаки произошло попадание в жилой пятиэтажный дом в Измаиле, возникло частичное разрушение окон, лестничной клетки и фасадной части 5-этажного жилого дома без дальнейшего возгорания. Погибших нет. К сожалению, есть пострадавшие. Госпитализированы 3 человека", – добавили в Измаильской РГА.

На местах прилетов продолжается ликвидация последствий атаки.

Напомним, рано утром 24 июля захватчики ударили по Харькову. Предварительно, били ракетами С-300.

В облцентре зафиксировано два попадания: одно – в промзоне, второе – в частном секторе. В результате прилета загорелся частный дом, есть жертва.

Также под вражеским ударом оказалась Малоданиловская территориальная громада к северу от Харькова. Дрон-камикадзе типа "Шахед" попал по конюшне: есть пострадавшие.

Кроме того, ночью захватчики ударили по Херсону: они убили женщину – ее тело деблокировано из-под завалов.