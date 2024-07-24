Оккупанты ударили по Харькову и пригороду: есть жертва, вспыхнул пожар

Российские захватчики утром 24 июля атаковали Харьков и пригород. Прилеты зафиксированы в облцентре и Малоданиловской громаде.

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В результате атаки вспыхнуло гражданское здание. Об этом сообщили глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов и городской голова Харькова Игорь Терехов.

В Харькове утром было слышно по меньшей мере два взрыва. О первом Терехов сообщил в 5:16, о втором – в 05:35.

Впоследствии мэр Харькова констатировал прилет: он произошел в промзоне в одном из районов.

"Первый удар по Харькову пришелся в промышленную зону одного из районов города. Насчет пострадавших и разрушений информация уточняется", – рассказал Терехов.

Второй удар пришелся на частный сектор. В одном из домов вспыхнул пожар.

"Есть информация об одном погибшем. На местах "прилетов" работают все соответствующие службы", – отметил Терехов.

По предварительным данным, оккупанты били по Харькову ракетами С-300, добавил он.

Синегубов тем временем сообщил, что "в городе Харьков зафиксированы удары по нескольким адресам" и подтвердил, что после атаки горит частный дом.

В то же время под ударом оказался пригород облцентра.

"Около 05:00 оккупанты ударили по Малоданиловской громаде. Есть возгорание гражданского здания. Информация о пострадавших уточняется", – сообщил Синегубов.

По данным ОВА, в Малоданиловской ТГ есть пострадавший. Гражданскому мужчине, который получил ранение, помощь оказали на месте.

Напомним, накануне, 23 июля, оккупанты также били по Харьковщине: в регионе горели дома, в результате вражеской атаки пострадали люди.

Кроме того, в ночь на 23 июля захватчики нанесли удар по объектам критической инфраструктуры на Сумщине, а затем ударили дроном по зданию семейного типа в Марганце на Днепропетровщине: пострадали трое подростков.