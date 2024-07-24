Оккупанты ударили по Херсону, погибла женщина

В ночь на 24 июля российские захватчики снова обстреляли Херсон. Под вражеским огнем оказался Днепровский район города.

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В результате атаки погибла женщина: ее тело нашли под завалами. Об этом сообщил глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

"Очередная жертва российской агрессии в Херсоне! Ночью армия РФ обстреляла Днепровский район города. В результате этой атаки погибла женщина 1947 года рождения. Тело из-под завалов деблокировали спасатели. Соболезнования родным", - подчеркнул чиновник.

Напомним, рано утром 24 июля захватчики ударили по Харькову. Предварительно били ракетами С-300.

В облцентре зафиксировано два попадания: одно – в промзоне, второе – в частном секторе. В результате прилета загорелся частный дом, есть жертва.

Также под вражеским ударом оказалась Малоданиловская территориальная громада к северу от Харькова. Дрон-камикадзе типа "Шахед" попал по конюшне: есть пострадавшие среди гражданских.