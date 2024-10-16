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Оккупанты ударили по Херсону, пострадал мужчина

Лилия Рагуцкая
Война против России
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Оккупанты ударили по Херсону, пострадал мужчина

Россияне 16 октября снова атаковали Херсон. Около 10 часов утра они ударили по Днепровскому району города.

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Ранения получил гражданский мужчина. Подробности раскрыли в Херсонской областной военной администрации.

"Около 10:00 российские войска атаковали Днепровский район Херсона. Под вражеский удар попал 56-летний мужчина. Пострадавший самостоятельно обратился в больницу, где у него диагностировали взрывную травму и контузию", – отмечено в сообщении.

Оккупанты ударили по Херсону, пострадал мужчина

Состояние пострадавшего медики оценили как среднее, мужчину госпитализировали.

Напомним, ранее стало известно, что оккупанты дистанционно минуют дороги в Берислав и прибрежные зоны Херсона и Станислава. Для этого они разбрасывают мины-лепестки.

Также сообщалось, что в ночь на 16 октября Россия атаковала Украину двумя ракетами и 136 дронами-камикадзе.

По состоянию на 7 часов утра силы ПВО сбили 51 "Шахед", около 60 удалось нейтрализовать средствами РЭБ, два вернулись обратно в Россию. На тот момент еще 20 вражеских дронов находились в воздушном пространстве нашего государства, так что боевая работа продолжалась.

На Киевщине обломки сбитого дрона упали на жилой сектор: повреждены два частных дома, в одном из них вспыхнул пожар.

А в Тернопольской области оккупанты нанесли удар по промышленному объекту в Тернопольской области. Там вспыхнул масштабный пожар, который погасили сотрудники ГСЧС.

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