Оккупанты нанесли удар по промышленному объекту на Тернопольщине: произошел масштабный пожар. Фото

В ночь на 16 октября российские войска ударили по одному из промышленных объектов в Тернопольской области. Там разгорелся масштабный пожар.

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Пожарные оперативно погасили пламя, обошлось без жертв. О последствиях атаки рассказал глава Тернопольской областной военной администрации Вячеслав Негода.

"Во время ночной атаки враг нанес удар по одному из промышленных объектов на территории области, в результате чего возник масштабный пожар", – рассказал чиновник.

Для оперативной ликвидации последствий было привлечено 45 спасателей на 12 единицах специальной техники и 12 полицейских на 4 единицах специальной техники.

"Благодаря слаженным и профессиональным действиям сотрудников ГСЧС, нацполиции пожар удалось быстро локализовать и ликвидировать. Погибших и травмированных нет. Берегите себя и будьте бдительны!" – добавил Негода.

Напомним, вечером 15 октября россияне атаковали КАБами Харьковский район. Представители местных властей сообщили о прилетах в одном из населенных пунктов Малоданиловской громады.

Также сообщалось, что в ночь на 15 октября оккупанты ударили ракетами по Николаеву. На местах прилетов возникли пожары. Известно, что погибла женщина, пострадали еще 23 человека.