Обломки сбитого дрона упали на дом, возник пожар: подробности российской атаки на Киевщину. Фото

В ночь с 15 на 16 октября страна-террорист РФ снова атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. В области работали силы ПВО, к сожалению, в результате падения обломков сбитого беспилотника, в частности, загорелся частный жилой дом.

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Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает пресс-служба КОВА. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Враг в очередной раз массированно атаковал Киевщину БПЛА. Тревога продолжалась более 12 часов. В регионе активно работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено", – рассказал Кравченко.

Глава Киевской ОВА добавил, что в результате падения обломков сбитых вражеских целей в одном из садовых обществ произошло возгорание уже ликвидированного частного дома. Здание потерпело значительные разрушения, а также сгорел находившийся рядом автомобиль. Поврежден еще один дом, хозяйственные помещения и забор.

Как уточнили в пресс-службе полиции Киевщины, по состоянию на 10:00 информация о пострадавших отсутствует. Оперативные группы продолжают работу по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки.

Напомним, 16 октября российские оккупационные войска пытались атаковать Киев ударными БПЛА. Воздушная тревога в столице продолжалась более двух часов, и все приближавшиеся к Киеву вражеские дроны были успешно обезврежены.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия в ночь на 16 октября снова устроила воздушную атаку на Украину. оккупанты запустили две ракеты и 136 дронов-камикадзе.

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