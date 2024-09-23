Оккупанты ударили по Харьковщине, пострадали трое полицейских. Фото

Войска страны-агрессора России утром 23 сентября ударили по поселку Старый Салтов Волчанской громады Харьковщины. Зафиксировано около пяти попаданий, трое полицейских получили ранения.

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Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Харьковской области. Оккупанты нанесли удар около 08:10 утра, предварительно, применив ракеты "Торнадо-С" и кассетные боеприпасы.

В результате обстрела получили ранения двое полицейских 38 и 33 лет. С многочисленными взрывными и осколочными ранениями их госпитализировали, сообщили в полиции.

Еще один полицейский обратился за медпомощью самостоятельно. Повреждены служебные авто.

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники. Полицейские документируют последствия вражеских ударов, собирают доказательства преступления", – говорится в сообщении полиции.

По факту нарушения законов и обычаев войны открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 23 сентября армия агрессора нанесла удар по Купянску Харьковской области. Вследствие обстрела погибла 82-летняя женщина.

Кроме того, оккупанты утром атаковали FPV-дроном автобус на Сумщине. Двое гражданских людей получили ранения.

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