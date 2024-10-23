Оккупанты ударили по гражданскому авто на Запорожье: погибли двое мужчин

Российские войска нанесли удар дроном по гражданскому авто на Запорожье. В результате атаки погибли двое мужчин 40 и 73 лет.

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Об этом сообщил руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. По его словам, трагедия произошла в Васильевском районе.

"Две жизни оборвал вражеский удар по гражданскому автомобилю", – говорится в сообщении.

Руководитель области добавил, что на момент удара авто ехало между поселками Степногорск и Приморское.

"Погибли двое мужчин – 40 и 73 лет. Россия – страна террорист. Никогда не простим", – написал Федоров.

Как сообщал OBOZ.UA, 23 октября военные РФ обстреляли Херсонщину из артиллерии и дронов. Вследствие вражеских атак пострадали по меньшей мере шесть человек, один человек погиб.

Кроме того, кафиры ударили из артиллерии по Никополю Днепропетровской области. Вследствие обстрела три человека получили ранения, одну из раненых женщин госпитализировали.

В CNN ранее отметили, что осенью россияне резко увеличили количество атак дронами на гражданское население Херсона. Военной логики в таких атаках нет, но эксперты предполагают, что так оккупанты на левобережье Херсона пытаются избежать переброски на другие, более горячие направления фронта.