Оккупанты ударили по Никополю из артиллерии, пострадали три человека. Фото

Российские военные 23 октября нанесли удар по артиллерии по Никополю Днепропетровской области. В результате обстрела три человека получили ранения, одну из раненых женщин госпитализировали.

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Об этом днем в среду сообщил руководитель Днепропетровской области Сергей Лысак. "Три человека пострадали в Никополе, который агрессор обстрелял из артиллерии", – говорится в сообщении.

Осколочные ранения получили 36-летний мужчина, а также женщины 60 и 78 лет.

Одна из пострадавших была госпитализирована в состоянии средней тяжести.

У города повреждены около полутора десятков магазинов, многоэтажные дома, автомобили.

Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины), сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.

В ведомстве добавили, что прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений армии РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на среду армия РФ атаковала Украину более 80 "Шахедами" и одной управляемой ракетой. Силы ПВО сбили 57 БПЛА. Еще 17 дронов были локационно потеряны, девять по состоянию на 9 утра оставались в воздушном пространстве Украины.

Вражеские дроны были сбиты, в частности, в Киевской области, пострадавших и попаданий в объекты инфраструктуры нет, заявили в ОВА. Падение обломков фиксировались за пределами населенных пунктов.

В Черкасской области уничтожены шесть "Шахедов". Обошлось без пострадавших, однако есть попадание по зданию гражданского автовокзала в Черкассах, также повреждено админздание частного предприятия и авто.

В Сумской области подразделения ПВО Сухопутных войск, Воздушных сил ВСУ, пограничники и добровольцы сбили 19 вражеских БПЛА.