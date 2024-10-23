Оккупанты ударили по Никополю из артиллерии, пострадали три человека. Фото
Российские военные 23 октября нанесли удар по артиллерии по Никополю Днепропетровской области. В результате обстрела три человека получили ранения, одну из раненых женщин госпитализировали.
Об этом днем в среду сообщил руководитель Днепропетровской области Сергей Лысак. "Три человека пострадали в Никополе, который агрессор обстрелял из артиллерии", – говорится в сообщении.
Осколочные ранения получили 36-летний мужчина, а также женщины 60 и 78 лет.
Одна из пострадавших была госпитализирована в состоянии средней тяжести.
У города повреждены около полутора десятков магазинов, многоэтажные дома, автомобили.
Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины), сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.
В ведомстве добавили, что прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений армии РФ.
Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на среду армия РФ атаковала Украину более 80 "Шахедами" и одной управляемой ракетой. Силы ПВО сбили 57 БПЛА. Еще 17 дронов были локационно потеряны, девять по состоянию на 9 утра оставались в воздушном пространстве Украины.
Вражеские дроны были сбиты, в частности, в Киевской области, пострадавших и попаданий в объекты инфраструктуры нет, заявили в ОВА. Падение обломков фиксировались за пределами населенных пунктов.
В Черкасской области уничтожены шесть "Шахедов". Обошлось без пострадавших, однако есть попадание по зданию гражданского автовокзала в Черкассах, также повреждено админздание частного предприятия и авто.
В Сумской области подразделения ПВО Сухопутных войск, Воздушных сил ВСУ, пограничники и добровольцы сбили 19 вражеских БПЛА.
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