УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Оккупанты ударили по Никополю из артиллерии, пострадали три человека. Фото

Анна Паскевич
Война против России
3 минуты
372
Оккупанты ударили по Никополю из артиллерии, пострадали три человека. Фото

Российские военные 23 октября нанесли удар по артиллерии по Никополю Днепропетровской области. В результате обстрела три человека получили ранения, одну из раненых женщин госпитализировали.

Видео дня

Об этом днем в среду сообщил руководитель Днепропетровской области Сергей Лысак. "Три человека пострадали в Никополе, который агрессор обстрелял из артиллерии", – говорится в сообщении.

Оккупанты ударили по Никополю из артиллерии, пострадали три человека. Фото

Осколочные ранения получили 36-летний мужчина, а также женщины 60 и 78 лет.

Оккупанты ударили по Никополю из артиллерии, пострадали три человека. Фото

Одна из пострадавших была госпитализирована в состоянии средней тяжести.

Оккупанты ударили по Никополю из артиллерии, пострадали три человека. Фото

У города повреждены около полутора десятков магазинов, многоэтажные дома, автомобили.

Оккупанты ударили по Никополю из артиллерии, пострадали три человека. Фото

Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины), сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.

Оккупанты ударили по Никополю из артиллерии, пострадали три человека. Фото

В ведомстве добавили, что прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений армии РФ.

Оккупанты ударили по Никополю из артиллерии, пострадали три человека. Фото
Оккупанты ударили по Никополю из артиллерии, пострадали три человека. Фото
Оккупанты ударили по Никополю из артиллерии, пострадали три человека. Фото
Оккупанты ударили по Никополю из артиллерии, пострадали три человека. Фото

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на среду армия РФ атаковала Украину более 80 "Шахедами" и одной управляемой ракетой. Силы ПВО сбили 57 БПЛА. Еще 17 дронов были локационно потеряны, девять по состоянию на 9 утра оставались в воздушном пространстве Украины.

Вражеские дроны были сбиты, в частности, в Киевской области, пострадавших и попаданий в объекты инфраструктуры нет, заявили в ОВА. Падение обломков фиксировались за пределами населенных пунктов.

В Черкасской области уничтожены шесть "Шахедов". Обошлось без пострадавших, однако есть попадание по зданию гражданского автовокзала в Черкассах, также повреждено админздание частного предприятия и авто.

В Сумской области подразделения ПВО Сухопутных войск, Воздушных сил ВСУ, пограничники и добровольцы сбили 19 вражеских БПЛА.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!