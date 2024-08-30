Оккупанты ударили по Днепропетровщине: есть пострадавшие. Фото

Российские войска днем 30 августа атаковали Днепропетровщину. Под огнем вражеской артиллерии оказалась Красногригорьевская громада Никопольского района.

Видео дня

Известно о трех пострадавших женщинах, есть разрушения. Подробности о последствиях атаки сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Из-за артиллерийских обстрелов в Красногригорьевской громаде на Никопольщине трое пострадавших. Пострадали женщины 67, 48 и 24 лет. Все получили медицинскую помощь, будут приходить в себя дома", – отметил чиновник.

Он также добавил, что в результате российского обстрела повреждения получили частные дома, хозяйственные постройки и линия электропередачи.

Также с утра 30 августа россияне несколько раз атаковали пожарно-спасательную часть в Никополе.

"Утром враг пытался уничтожить пожарно-спасательную часть города Никополь, что на Днепропетровщине. Россияне трижды безжалостно атаковали спасателей. Повреждены ворота здания пожарного депо, крыша складского здания и спасательная лодка. К счастью, никто из личного состава не пострадал", – рассказали в ГСЧС. .

Напомним, утром 30 августа стало известно, что ночью оккупанты нанесли удар по гражданской инфраструктуре Сум. В результате атаки вспыхнул пожар на предприятии, производившем упаковку для детского питания и бытовой химии.

Пострадали девять человек, одна из пострадавших впоследствии скончалась в больнице.

Горожан призвали не выходить на улицу из-за задымления в отдельных микрорайонах облцентра.

Также сообщалось, что днем 29 августа россияне ударили по многоэтажкам в Константиновке. Погиб один человек, еще шесть гражданских были ранены. Повреждения получили по меньшей мере пять многоквартирных домов.