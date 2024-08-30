Россияне ударили по многоэтажкам в Константиновке: есть жертва и пострадавшие

Российские военные преступники днем 29 августа обстреляли из артиллерии Константиновку Донецкой области. Из-за этого обстрела погиб один человек, еще шесть были ранены.

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Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин. Он также добавил, что было повреждено пять многоэтажек.

"По меньшей мере, один человек погиб и шесть ранены. Город снова попал под артиллерийский огонь. Россияне попали в жилую застройку: повреждены пять многоэтажек, один частный дом, газопровод, линию электропередач и автомобиль", – отметил он.

Поскольку "Константиновка – один из самых пострадавших городов в Донецкой области, враг обстреливает его чуть ли не каждый день", Филашкин вновь призвал жителей города эвакуироваться.

В прокуратуре области уточнили, что оккупанты из ствольной артиллерии попали по жилому сектору центральной части Константиновки. Соответственно, начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Также прокуратура показала фото с места удара российских окупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сказал, что на Курщине взято под контроль 1294 кв. км территории, 100 населенных пунктов.

Но, несмотря на переброску сил в Курскую область, враг не оставляет в покое Донбасс и сосредотачивает свои усилия на Покровском направлении – ежедневно там происходит более 50 боевых столкновений.