Оккупанты ударили по шахте в Донецкой области, произошел пожар: погибли две женщины, есть пострадавшая

Армия страны-агрессора России в субботу, 21 сентября, нанесла удар по шахте в Донецкой области, там вспыхнул пожар. Вследствие обстрела погибли две женщины, которые были работницами предприятия, еще одну пострадавшую госпитализировали.

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О российской атаке сообщили в Министерстве энергетики Украины. Там информировали, что из-за обстрела территории шахты возник пожар, однако продукты горения в шахту не попадали.

На момент инцидента в шахте находился 371 работник, все были выведены на поверхность. Пожар ликвидирован.

"В результате обследования зданий обнаружены погибшими две работницы, еще одна пострадавшая доставлена в больницу", – сообщили в Минэнерго.

В Покровской ГВА вечером сообщали об обстреле одного из угольных предприятий общины. Отмечалось, что оккупанты нанесли удар в 22:10.

"Предварительно известно о трех попаданиях, в результате которых два работника погибли и двое ранены. Среди пострадавших – жители Мирноградской и Удачненской громад", – рассказали в ГВА.

В ведомстве также добавили, что с каждым днем количество обстрелов и масштабы разрушений увеличиваются, из-за чего усиливается угроза жизни и здоровью мирных людей, "среди которых дети, в первую очередь нуждающиеся в защите и срочной эвакуации".

Руководитель Донецкой ОВА Вадим Филашкин в свою очередь проинформировал, что за 21 сентября оккупанты убили трех жителей Донетчины: двоих в Удачном и одного в Курахово.

По данным ОВА на утро 22 сентября, за предыдущие сутки враг 24 раза обстрелял населенные пункты Донетчины от Великоновоселковской до Лиманской общины.

С линии фронта эвакуированы 600 человек, в том числе 55 детей.

Как сообщал OBOZ.UA, днем в воскресенье враг сбросил взрывчатку в Херсоне – на автомобиль сотрудника Херсонского государственного университета. Пострадавший мужчина получил контузию.

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