Оккупанты ударили по Белозерке на Херсонщине: погиб мужчина, есть пострадавшие

В ночь на 4 октября российские войска обстреляли из артиллерии правобережье Херсонщины. Под вражеским огнем оказался населенный пункт Белозерка.

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В результате обстрела погиб 29-летний мужчина, сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. Еще два человека получили ранения.

"Ночью российская армия из артиллерии ударила по Белозерке. К сожалению, в результате обстрела смертельные ранения получил мужчина 1995 года рождения. Мои соболезнования родным и близким погибшего", – рассказал Прокудин.

Также, как уточнили в Херсонской ОВА, россияне ранили двух гражданских.

"В больницу обратились двое пострадавших из-за ночного российского обстрела Белозерки. В момент атаки потерпевшие находились в доме, во двор которого "прилетел" вражеский снаряд. У 58-летней женщины и 61-летнего мужчины – взрывные травмы и сотрясение головного мозга. Их госпитализировали", – говорится в сообщении.

Напомним, еще вечером 3 октября россияне запустили "Шахеды" с двух направлений, из-за чего в Украине была объявлена воздушная тревога.

Ближе к утру 4 октября стало известно, что войска России ударили БПЛА по Сумской громаде. В результате атаки были ранены восемь человек.

А в Кировоградской области российским "Шахедом" было повреждено админздание предприятия, пострадал сотрудник.

Также из-за падения обломков дрона в Дарницком районе Киева были выбиты балконные окна и рама в одной из квартир многоэтажки.

В Воздушных силах ВСУ по итогам ночного боя сообщили, что оккупанты запустили 19 "Шахедов" из российских Приморско-Ахтарска и Курска и из оккупированного Крыма.

9 ударных БПЛА были сбиты противовоздушной обороной в Киевской, Черкасской, Кировоградской и Херсонской областях. Еще 7 вражеских беспилотников удалось подавить средствами РЭБ.