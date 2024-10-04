Выбиты балконные двери и окна: последствия падения обломков дрона в Дарницком районе Киева

Страна-террорист РФ в ночь с 3 на 4 октября снова атаковала столицу с помощью дронов-камикадзе. В Киеве работали силы ПВО, обломками сбитого БПЛА выбиты балконные окна и раму в одной из квартир многоэтажки в Дарницком районе.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Дарницкой РГА Николай Калашник. Жителей столицы еще раз призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Враг активно продолжает ежедневный ночной террор, нанося вероломные массированные обстрелы. Благодаря нашим силам обороны удается отразить очередную воздушную атаку и сохранить человеческие жизни и жизнедеятельность столицы. К сожалению, из-за сегодняшнего вражеского нашествия в нашем районе выбиты балконные окна и раму в одной из квартир многоэтажки без дальнейшего возгорания", – сообщил Калашник.

Глава РГА добавил, что, к счастью, пострадавших нет. На месте уже отработали сотрудники районных управлений ГСЧС и полиции. А после работы следственно-оперативной группы с семьей будут заниматься сотрудники специализированных служб по оказанию соответствующей помощи в восстановлении жилья.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 3 октября силы ПВО сбили полтора десятка дронов, которыми Россия пыталась атаковать Киев. Вражеские дроны заходили на город группами по разным направлениям и высотам. Воздушная тревога в столице продолжалась более пяти с половиной часов.

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