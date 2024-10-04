Оккупанты атаковали Кировоградщину: повреждено админздание предприятия, есть пострадавший

В ночь на 4 октября российские дроны-камикадзе атаковали Кировоградщину. В Головановском районе в результате удара повреждено здание предприятия.

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Ранения получил сотрудник. Подробности сообщил глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович.

"Очередная вражеская дроновая атака не миновала Кировоградщину. В Головановском районе повреждено админздание одного из предприятий. Легкие травмы получил работник предприятия. Соответствующие службы работают", – говорится в сообщении.

Напомним, еще вечером 3 октября россияне запустили "Шахеды" с двух направлений, из-за чего в Украине была объявлена воздушная тревога.

Ближе к утру 4 октября стало известно, что войска России ударили БПЛА по Сумской общине. В результате атаки были ранены восемь человек.

Также из-за падения обломков дрона в Дарницком районе Киева были выбиты балконные окна и раму в одной из квартир многоэтажки.

В Воздушных силах ВСУ по итогам ночного боя сообщили, что оккупанты запустили 19 "Шахедов" из российских Приморско-Ахтарска и Курска и из оккупированного Крыма.

9 ударных БПЛА были сбиты противовоздушной обороной в Киевской, Черкасской, Кировоградской и Херсонской областях. Еще 7 вражеских беспилотников удалось подавить средствами РЭБ.