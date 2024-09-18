Оккупанты ударили дроном-камикадзе по Никополю: пострадали два человека

Российские войска продолжают ежедневный террор Никополя в Днепропетровской области. 18 сентября по райцентру они ударили дроном-камикадзе.

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Пострадали два человека, оба госпитализированы в тяжелом состоянии. Подробности сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Двое раненых из-за удара дроном-камикадзе по Никополю. Это 42-летний мужчина и 36-летняя женщина. К сожалению, их состояние тяжелое. Врачи оказывают всю необходимую медпомощь", – рассказал он.

Лысак также сообщил, что в результате атаки повреждения получили административное здание.

Напомним, ранее стало известно, что россияне атаковали Кропивницкий. В городе повреждены дома: есть погибший и раненая.

Также оккупанты нанесли удар по энергообъектам Сум. Экстренные службы с момента прилета проводят ликвидацию последствий атаки.

Кроме того, враг не перестает атаковать Донетчину. Вражеские удары в селе Малиновка нанесли разрушения фермерскому хозяйству, а в Константиновке под российскими обстрелами оказались гражданские авто и многоэтажки. В этих двух населенных пунктах ранения получили шесть человек, по меньшей мере один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.