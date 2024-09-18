Оккупанты ударили по Малиновке и Константиновке в Донецкой области: пострадали шесть человек. Фото

Российские войска утром 18 сентября нанесли удары по Малиновке и Константиновке Донецкой области. В первом населенном пункте ранения получили трое гражданских на фермерском хозяйстве, один из них находится в тяжелом состоянии.

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А в Константиновке, по которой враг ударил из ствольной артиллерии, повреждены многоквартирные дома и автомобили, ранены три человека. О вражеских ударах по Донетчине рассказали в Донецкой областной прокуратуре.

Там отметили, что при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начаты досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

"18 сентября 2024 года, в 10:30, под прицел оккупантов попало село Малиновка Краматорского района. В результате атаки по фермерскому хозяйству получили телесные повреждения 59-летний отец и его сын 36 лет. Также травмирован 33-летний местный житель. Он находится в тяжелом состоянии. Тип средства поражения устанавливается", – говорится в сообщении.

Также под вражеским огнем оказалась Константиновка: по ней оккупанты били из ствольной артиллерии.

"Осколковые ранения и минно-взрывные травмы получили 34-летний горожанин, который на момент обстрела ехал в автомобиле, а также 55-летняя женщина и мужчина 68 лет, которые находились вблизи торгового центра. В городе повреждены 3 многоквартирных дома, 2 автомобиля и линия электропередач", – перечислили последствия обстрелов в прокуратуре Донетчины.

Напомним, ранее стало известно, что россияне атаковали Кропивницкий. В городе повреждены дома: есть погибший и раненый.

Также оккупанты нанесли удар по энергообъектам Сум. Экстренные службы с момента попадания проводят ликвидацию последствий атаки.