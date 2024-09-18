Оккупанты атаковали Кропивницкий, повреждены дома: есть погибший и раненая. Фото

В Кропивницком из-за российского обстрела повреждены несколько жилых домов и произошел пожар. Погиб один человек, еще один ранен.

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Об этом сообщил руководитель Кировоградской ОГА (ОВА) Андрей Райкович. "К сожалению, есть погибший. Легкие ранения получила 90-летняя женщина. Медики уже оказали ему помощь. В госпитализации не нуждается", – рассказал он.

Согласно опубликованной информации, возгорание случилось в одном из дворов.

Отметим, что взрывы в городе, судя по местным пабликам, слышали ночью и утром в среду, 18 сентября.

Воздушную тревогу в области 17 сентября и ночью 18-го включали четыре раза.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте в Украине 17 сентября произошло около 200 боевых столкновений. Особенно ожесточенные бои шли на Покровском и Кураховском направлениях: там враг атаковал почти с одинаковой интенсивностью.

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