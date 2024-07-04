Видео дня
Оккупанты сбросили КАБ на Харьковщину и убили женщину, есть раненый
Днем в четверг, 4 июля, российские террористы нанесли очередной удар по селу Русская Лозовая Харьковского района. В результате попадания погибла местная жительница, есть раненые.
Об этом сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко в своем Telegram-канале.
По словам Задоренко, оккупанты применили КАБ. Есть повреждения нескольких частных домов.
Ударив управляемой авиабомбой по мирной деревне, россияне убили 67-летнюю женщину. Также пострадавшие, в частности, получил обломочное ранение гражданский 74-летний мужчина.
"Информация о других пострадавших и разрушениях уточняется", – отметил руководитель Дергачевской МВА.
новость дополняется...