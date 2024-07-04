Оккупанты сбросили КАБ на Харьковщину и убили женщину, есть раненый

Днем в четверг, 4 июля, российские террористы нанесли очередной удар по селу Русская Лозовая Харьковского района. В результате попадания погибла местная жительница, есть раненые.

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Об этом сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко в своем Telegram-канале.

По словам Задоренко, оккупанты применили КАБ. Есть повреждения нескольких частных домов.

Ударив управляемой авиабомбой по мирной деревне, россияне убили 67-летнюю женщину. Также пострадавшие, в частности, получил обломочное ранение гражданский 74-летний мужчина.

"Информация о других пострадавших и разрушениях уточняется", – отметил руководитель Дергачевской МВА.

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