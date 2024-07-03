Оккупанты ударили по Харьковщине: есть погибший, семь человек пострадали. Фото

Российские захватчики 3 июля нанесли удары по Харьковщине. Авиацией они атаковали поселок Боровая, а ракетами С-400 ударили по селу Русская Лозовая, через несколько часов оккупанты атаковали этот населенный пункт во второй раз.

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Есть погибший и минимум семь пострадавших, разрушениям подверглись жилые дома, магазины и админздание. Подробности раскрыли в Харьковской областной прокуратуре.

Первым под обстрел российских захватчиков попало село Русская Лозовая Дергачевской территориальной громады: по населенному пункту около 02:05 российские войска ударили двумя ракетами С-400.

"Получили ранения 65-летняя женщина и 80-летний мужчина. Повреждены по меньшей мере 10 частных домовладений", – перечислили последствия атаки в Харьковской областной прокуратуре.

При этом, согласно сообщению начальника Дергачевской городской военной администрации Вячеслава Задоренко, около 10 часов утра оккупанты возобновили обстрел села.

"Оккупанты наносят удары по Русской Лозовой! Находитесь в укрытиях!" – написал он.

Впоследствии Задоренко добавил, что удары враг нанес по гражданскому жилому дому. По его данным, пострадали по меньшей мере три человека, один из них в тяжелом состоянии.

Уже на рассвете, около 04:40, захватчики нанесли авиаудары по центру поселка Боровая Изюмского района.

"Повреждена исключительно гражданская инфраструктура: более 10 жилых домов, хозяйственные постройки, магазины и административное здание. Погиб 48-летний мужчина: его тело извлекли из-под завалов дома. 75-летняя женщина получила острую реакцию на стресс, у мужчины 50 лет — ранение", – отметили в прокуратуре.

В ГСЧС добавили, что в Боровой вследствие вражеского удара возникло 4 пожара по разным адресам, общей площадью около 140 кв.м.

К ликвидации последствий вражеской атаки, кроме спасателей, привлекались медики ГСЧС и инженерная техника.

Изюмская и Дергачевская окружные прокуратуры заявили о начале досудебных расследований по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

Напомним, 2 июля россияне целый день обстреливали Никопольщину. В результате вражеских атак погибли четверо гражданских, есть разрушения.

А утром 3 июля захватчики обстреляли Херсон, пострадала женщина.