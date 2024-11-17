Оккупанты похвастались, что поразили аэродром во Львовской области во время ракетной атаки

Во время массированной ракетно-дроновой атаки в ночь на 17 ноября российские войска атаковали, в частности, Львовщину. Известно о попадании по критической инфраструктуре, в результате чего без тепла в квартирах остались тысячи человек, также вражеский удар оборвал жизнь женщины, еще два человека получили ранения.

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Тем временем в России похвастались якобы поражением аэродрома в городе Стрый. Соответствующее заявление распространило российское "РИА Новости".

"Аэродром Стрый поражен во Львовской области в воскресенье утром, идет детонация, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления", – заявили пропагандисты.

По данным Львовской областной военной администрации на 10 часов утра, известно о гибели в Червоноградском районе Львовщины 66-летней женщины из-за падения обломков вражеской ракеты: погибшая во время атаки находилась в автомобиле.

Еще двое мужчин получили ранения, одного из них госпитализировали.

"Оккупанты снова били по критической инфраструктуре. Повреждена магистральная труба теплоснабжения. На место выехали профильные службы. Без теплоснабжения временно остались 6 тысяч человек! Начали локализацию повреждения, при необходимости развернем пункты несокрушимости", – отметил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Он добавил, что в результате атаки также загорелись 12 гаражей. Для борьбы с пожаром привлекли 12 пожарных и 3 единицы спецтехники.

Напомним, минувшей ночью и утром 17 ноября РФ совершила массированную атаку на Украину.

Под ударом оказалась энергетика, в том числе поражены теплоэлектростанции ДТЭК. В ряде регионов из-за вражеских атак есть пострадавшие и погибшие.

В частности, в Николаеве агрессор ударил по жилому сектору. Известно, что в облцентре погибли две женщины, ранены 6 человек, в том числе двое детей.

А на Днепропетровщине в результате ракетного удара погибли два железнодорожника, еще трое ранены.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, за ночь и утро Россия запустила по Украине около 120 ракет и 90 дронов, ПВО уничтожило более 140 целей.