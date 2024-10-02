Оккупанты ударили по Антоновке на Херсонщине, пострадали два человека

Утром 2 октября российские оккупанты атаковали с дрона Антоновку на Херсонщине. В результате вражеского налета пострадали два человека – женщина 59 лет и 61-летний мужчина.

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Об этом сообщили в Telegram Херсонской областной прокуратуры. Отмечается, что устройства дистанционного минирования враг сбросил у остановки общественного транспорта в населенном пункте.

Оба пострадавших госпитализированы. У женщины взрывная травма, множественные обломочные ранения ног, травматическая ампутация левой кисти и правой стопы. У мужчины – взрывная травма и осколочное ранение спины.

Херсонская окружная прокуратура начала досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, 1 октября россияне обстреляли центральную часть Херсона, в результате чего погибли и получили ранения мирные жители. Под ударом оказался рынок, в частности торговые точки, где утром херсонцы покупали или продавали продукцию. Также вражеский снаряд попал четко в здание аптеки, где находились люди.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Херсонец, оказавшийся рядом с рынком во время обстрела города 1 октября, рассказал о моменте атаки. "Это мгновение. Выход, 3-4 секунды – прилет. Началась паника у людей, все начали убегать, ехать. Я сам завелся и уехал. Это очень страшно", – отметил мужчина.

– 29 сентября россияне несколько раз атаковали общественный транспорт и мирных жителей в Херсоне. Взрывчатку из дрона военные преступники сбросили на маршрутный автобус – к счастью, никто не пострадал.

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