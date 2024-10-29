Оккупанты атаковали Одесщину ракетами, погиб мужчина: появились подробности

Российские войска днем 29 октября ударили по Одесской области двумя авиационными ракетами, запущенными с Су-30. Своих целей они не достигли.

Видео дня

Однако обломок одной из ракет нанес смертельные ранения мужчине, находившемуся вблизи моря. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

"Днем россияне атаковали наш регион двумя управляемыми авиационными ракетами Х-31П, не достигшими своих целей. Пуски ракет совершены российским истребителем Су-30 из акватории Черного моря. К сожалению, в Одесском районе осколком одной из вражеских ракет был убит 71-летний мужчина , который находился у моря. Выражаю искренние соболезнования семье", – отметил он.

Напомним, накануне вечером стало известно, что россияне атаковали баллистическими ракетами Кривой Рог. Разрушениям в результате атаки подверглись медучреждения, газопровод и трехэтажный жилой дом. В доме и хозяйственных постройках возник пожар.

Ранения получили по меньшей мере 14 человек. От смертельных ранений погиб 39-летний Евгений, в свое время воевавший на Харьковском направлении, был комиссован из-за контузии. Квартира погибшего находилась на верхнем этаже пораженного дома. У него остался сын.

Также среди пострадавших в Кривом Роге – целая семья.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!