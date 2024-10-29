Воевал на Харьковском направлении, был комиссован: появились данные о мужчине, которого РФ убила ударом по Кривому Рогу

В результате баллистического удара РФ по многоэтажке в Кривом Роге погиб 39-летний мужчина по имени Евгений. Он с первых дней полномасштабного вторжения России принял защиту родной земли, воевал на Харьковском направлении и впоследствии был комиссован из-за контузии.

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Мужчина скончался от полученных травм в больнице, у погибшего остался сын. Об этом сообщает издание "Свои Кривой Рог".

По данным издания, квартира Евгения находилась на верхнем этаже пораженного многоквартирного дома.

"Во время ракетной атаки по трехэтажке получил открытую черепно-мозговую травму и умер в больнице. Ему было 39 лет. Без отца остался сын", – говорится в сообщении.

Журналисты также рассказали, что погибший в свое время стал в ряды Вооруженных сил, чтобы защищать родную землю от полномасштабного вторжения РФ

"Мужчина с первых дней полномасштабной войны встал на защиту страны, воевал на Харьковском направлении. После контузии его комиссовали", – рассказывает издание.

Напомним, накануне вечером стало известно, что россияне атаковали баллистическими ракетами Кривой Рог. Разрушениям в результате атаки подверглись медучреждения, газопровод и трехэтажный жилой дом. В доме и хозяйственных сооружениях возник пожар.

Ранения получили по меньшей мере 14 человек, один человек погиб.

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