УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Воевал на Харьковском направлении, был комиссован: появились данные о мужчине, которого РФ убила ударом по Кривому Рогу

Лилия Рагуцкая
Война против России
1 минута
1,9 т.
Воевал на Харьковском направлении, был комиссован: появились данные о мужчине, которого РФ убила ударом по Кривому Рогу

В результате баллистического удара РФ по многоэтажке в Кривом Роге погиб 39-летний мужчина по имени Евгений. Он с первых дней полномасштабного вторжения России принял защиту родной земли, воевал на Харьковском направлении и впоследствии был комиссован из-за контузии.

Видео дня

Мужчина скончался от полученных травм в больнице, у погибшего остался сын. Об этом сообщает издание "Свои Кривой Рог".

По данным издания, квартира Евгения находилась на верхнем этаже пораженного многоквартирного дома.

Воевал на Харьковском направлении, был комиссован: появились данные о мужчине, которого РФ убила ударом по Кривому Рогу

"Во время ракетной атаки по трехэтажке получил открытую черепно-мозговую травму и умер в больнице. Ему было 39 лет. Без отца остался сын", – говорится в сообщении.

Воевал на Харьковском направлении, был комиссован: появились данные о мужчине, которого РФ убила ударом по Кривому Рогу

Журналисты также рассказали, что погибший в свое время стал в ряды Вооруженных сил, чтобы защищать родную землю от полномасштабного вторжения РФ

"Мужчина с первых дней полномасштабной войны встал на защиту страны, воевал на Харьковском направлении. После контузии его комиссовали", – рассказывает издание.

Воевал на Харьковском направлении, был комиссован: появились данные о мужчине, которого РФ убила ударом по Кривому Рогу

Напомним, накануне вечером стало известно, что россияне атаковали баллистическими ракетами Кривой Рог. Разрушениям в результате атаки подверглись медучреждения, газопровод и трехэтажный жилой дом. В доме и хозяйственных сооружениях возник пожар.

Ранения получили по меньшей мере 14 человек, один человек погиб.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!