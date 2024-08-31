Оккупанты атаковали Днепропетровщину: повреждены многоэтажки, пострадала женщина. Фото

Российские войска с ночи 31 августа избивали по Днепропетровщине. В Никополе и Марганце повреждены многоэтажки и частные жилые дома, а также админздание, социальная инфраструктура, в том числе медицинское учреждение и лицей.

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Пострадала женщина. Подробности ночного террора россиян раскрыл глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, этой ночью над Днепропетровщиной силы ПВО сбили три дрона-камикадзе типа "Шахед". Однако враг терроризировал регион не только беспилотниками, Никополь и Марганец ночью россияне также обстреливали из артиллерии.

"Пострадала 58-летняя женщина. Она госпитализирована в состоянии средней тяжести. Повреждены 7 многоэтажек и 4 частных дома, хозяйственное сооружение. Изувечены админздание, магазины, салон красоты, агентство недвижимости, стоматологический кабинет, автобусная остановка. А еще медучреждение и лицей Задело и линии электропередач и газопровод", – перечислил последствия ночных атак Лысак.

Утром враг продолжил террор: нанес удары по Никополю, Марганецкой и Красногригорьевской громадам дронами-камикадзе и артиллерией. Последствия утренних обстрелов уточняются.

Напомним, днем 30 августа оккупанты ударили КАБами по Харькову. Один из ударов пришелся по гражданской инфраструктуре в центре города. Разрушения претерпело 12-этажное здание в Индустриальном районе, там вспыхнул пожар. Вражеская бомба прилетела в подъезд многоэтажки. Пострадали много людей.

Также под ударом оказался Немышлянский район Харькова, там погибла 14-летняя девочка, также есть раненые.

В общей сложности по состоянию на 7 часов утра 31 августа в Харьковской ОВА сообщили о семи погибших и 97 раненых, 22 из них – несовершеннолетние.

А в ночь на 30 августа россияне нанесли удар по гражданской инфраструктуре Сум. В результате удара есть жертвы и раненые.