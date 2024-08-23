Работал на ФСБ: СБУ задержала риелтора, корректировавшего двойной удар 'Искандером' по Одессе. Фото

СБУ совместно с ДВБ задержали в Одессе очередного агента ФСБ, который шпионил за Силами обороны и корректировал воздушные удары по городу. Им оказался 38-летний местный риелтор, уроженец Донецкой области.

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Теперь ему грозит пожизненное заключение. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности и Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины.

15 марта этого года он передал российской спецслужбе информацию о последствиях двойного удара по областному центру, когда оккупанты атаковали гражданскую инфраструктуру Одессы ракетами "Искандер-М". После первого удара, когда на место прибыли спасатели, полиция и медики, россияне нанесли повторный удар. Агент ФСБ немедленно прибыл на место происшествия, собрал дополнительные данные и передал их оккупантам, в частности, информацию о пораженных объектах и приблизительном количестве погибших и раненых.

Свои связи с российской спецслужбой он поддерживал через знакомого — участника оккупационных группировок РФ, участвовавшего в захвате Мариуполя и Бахмута.

Боевик передавал агентурную информацию своему брату, принадлежащему к подразделению ФСБ, расположенному на временно оккупированной части Донбасса. После того как он "слил" данные о последствиях двойного ракетного удара по Одессе, предатель продолжил выполнять задачи по корректировке вражеского огня.

Одной из приоритетных целей врага были места временного базирования Сил обороны в областном центре. Для сбора разведданных риелтор "втемную" использовал свои связи среди клиентов.

В ходе спецоперации СБУ поэтапно задокументировала преступления фигуранта и задержала его, когда тот готовился передать новые разведданные агрессору. Кроме того, в ходе расследования Служба безопасности обнаружила факты информационно-подрывной деятельности агента ФСБ: он оставлял провокационные комментарии на YouTube, распространяя фейки об украинских защитниках и оправдывая военные преступления российских оккупантов.

В ходе обыска у задержанного были изъяты мобильные телефоны и ноутбуки, содержащие доказательства его преступной деятельности. Следователи Службы безопасности Украины уже сообщили ему о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

◾ ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

◾ ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам);

◾ ч. 1, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Злоумышленник взят под стражу. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. Спецоперация проводилась совместно с Национальной полицией под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области задержали очередную вражескую информаторку, которая сливала российским оккупантам позиции украинских военных. В зоне особого внимания врага были боевые позиции тяжелой артиллерии, что держит под огненным контролем штурмовые группы оккупантов, что пытаются захватить поселок Нью-Йорк.

Напомним, в Одесской области задержан агент российских спецслужб, корректировавший ракетно-дроновые удары врага по одному из портовых городов региона. Этим изменником оказался 39-летний фельдшер местной станции экстренной медицинской помощи.

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