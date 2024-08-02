Обеспечивает переброску российских танков в Украину: СБУ сообщила о подозрении главному "таможеннику ДНР". Фото

Предателю Владимиру Боенко, так называемому руководителю оккупационной таможни "ДНР", заочно объявили подозрение. Служба безопасности Украины собрала доказательную базу против пособника России по ч. 5 ст. 111-1 УК (коллаборационная деятельность).

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Главный таможенник страны-агрессора на временно оккупированной территории Донецкой области обеспечивает переброску танков противника, артвооружения и боеприпасов на восточный фронт. Об этом 2 августа сообщила на своем сайте Служба безопасности Украины.

Боенко передал командованию ВС РФ бывшие склады и ангары Донецкой таможни общей площадью в тысячи квадратных метров.

"Сейчас оккупанты используют захваченные помещения в качестве транзитных логистических центров для дальнейшей переправки вооружений, в том числе тяжелой бронетехники, на передовую", – рассказали в СБУ.

До оккупации Донецка Боенко работал заместителем начальника восточного регионального управления Государственной таможенной службы Украины.

В апреле 2014 года чиновник перешел на сторону России и ее наемников, и получил должность в местной "администрации" захватчиков.

Долгое время он занимался вывозом из ВОТ Украины в РФ агропромышленной, угольной и металлургической продукции.

В ноябре 2022 года коллаборант получил повышение и возглавил оккупационную "таможню ДНР".

"Продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против нашего государства", – добавила пресс-служба.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее СБУ завершила расследование против коллаборанта Вячеслава Яковенко, так называемого главного редактора интернет-газеты "Наш Донбасс" во захваченном Луганске. Яковенко, позиционирующий себя как "военкор" кремлевских медиа, публично оправдывает войну России против Украины и военные преступления оккупантов.

– Также следователи СБУ собрали значительную доказательную базу против Алексея Дюмина, помощника кремлевского диктатора Владимира Путина, занимающего ныне должность секретаря государственного совета РФ, и против заместителя министра обороны России Юнуса-Бека Евкурова. Оба чиновника принадлежат к близкому окружению российского главы.

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