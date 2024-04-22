Корректировали удары: СБУ задержала экс-депутата-предателя и его сообщницу, которые наводили российские ракеты на Херсон. Фото и видео

Служба безопасности Украины нейтрализовала агентурную группу ФСБ на Херсонщине. В результате спецоперации разоблачены четыре участника вражеской группы, корректировавшие удары ракетами и дронами по региону. Двоих задержали "на горячем" – ими оказались бывший депутат районного совета Херсона и работница больницы.

Об этом 22 апреля сообщила пресс-служба СБУ. По данным следствия, по наводке экс-депутата и его сообщницы войска России обстреляли местную больницу, церковь и здание Национальной полиции, а также готовились к новым воздушным атакам.

Для корректировки ударов фигуранты, якобы прогуливаясь, обходили улицы Херсона и скрыто фиксировали места базирования Сил обороны.

Еще одной задачей агентов РФ был сбор разведданных о последствиях прилетов по Херсону, сообщили в СБУ.

Отмечается, что эксдепутат "обобщал" полученные данные и передавал резиденту (старшему) агентурной группы – знакомому, который во время оккупации правобережья Херсонщины начал сотрудничество с ФСБ РФ.

Перед освобождением Херсона он сбежал в РФ и продолжил сотрудничество с врагом.

Также установлена личность и задокументирован четвертый участник группы, находящийся на временно оккупированной территории Украины, заявили в украинской спецслужбе.

Всем четырем сообщили о подозрении.

Задержанный эксдепутат, у которого изъяты телефон и черновые записи с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности, получил подозрение по ч. 2 ст. 28 (преступление по предварительному сговору группой лиц) и ч. 2 ст. 111 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины.

Фигурант находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение.

Его сообщнице инкриминируют ч. 2 ст. 114-2 (распространение информации о расположении украинских войск) Уголовного кодекса Украины.

Двум другим фигурантам, скрывающимся на подконтрольных врагу территориях, заочно сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса.

Как сообщал OBOZ.UA, на Харьковщине СБУ обезвредила сеть агентов РФ, которые планировали передать врагу технологические разработки в сфере энергетики. Организатором оказался предприниматель из Харькова, у которого нашли валюты более чем на 5 млн грн, предположительно, полученной от кураторов.

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