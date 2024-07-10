Находился в реанимации: ударом по 'Охматдету' россияне убили маленького мальчика

В среду, 10 июля, в одной из больниц столицы скончался маленький мальчик. В момент ракетного удара он находился в критическом состоянии в отделении реанимации "Охматдета".

Видео дня

Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко. Мальчик был транспортирован в одну из больниц Киева после ракетной атаки.

"К сожалению, есть первая детская жертва среди пациентов, которые находились в НДСЛ Охматдет во время террористической атаки 8 июля. Умер маленький мальчик, который на момент ракетного удара находился в критическом состоянии в отделении реанимации Охматдет", – написал чиновник в Facebook.

Он выразил соболезнования родным малыша.

"Никогда не простим российских террористов, которые убивают наших детей", – подчеркнул Ляшко.

Напомним, в понедельник, 8 июля, Россия устроила массированную атаку на Украину. Под ударами оказались Киев, Днепр, Кривой Рог и другие города.

Всего в результате утренней атаки России по Украине погибли десятки человек, среди них – четверо детей. Около 200 гражданских ранены.

Только в Киеве погибли более 30 человек, в том числе 4 ребенка, 120 – пострадали, среди них 10 детей, 11 человек спасены.

Всего повреждено около 100 объектов: детская больница "Охматдет", жилые дома, детские сады, роддом, колледж, бизнес-центр.

Российский удар по крупнейшей детской больнице страны, где на момент атаки находилось почти 630 детей и продолжались серьезные операции, повлек за собой полное разрушение здания отделения токсикологии, а также серьезные повреждения еще четырех, в том числе нового корпуса больницы, который был открыт в 2021 году.

В Службе безопасности Украины показали обломки корпуса и серийные номера российской ракеты Х-101, обнаруженные на месте теракта. То, что именно Россия виновата в умышленном ударе по "Охматдету", подтвердили многочисленные OSINT-расследователи и эксперты по ракетному вооружению, свои доказательства обнародовали и в Bellingcat. Заявление о том, что "с высокой вероятностью" "Охматдет" было поражено прямым попаданием российской ракеты, было сделано даже в ООН. А в сообществе Molfar идентифицировали 95 российских военных, причастных к обстрелу "Охматдета".

Однако Россия продолжает цинично врать, что, мол, разрушения больницы повлекли за собой "антиракеты" украинской ПВО. Такие заявления делал, в частности, представитель российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, эту же ложь и обвинения в адрес Украины повторил постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя на экстренном заседании Совбеза ООН 9 июля.